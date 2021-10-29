Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Борисполі" за день впіймали 11 людей із підозрілими ковід-сертифікатами 

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:50
У Борисполі за день впіймали 11 людей із підозрілими ковід-сертифікатами 
Фото поліції Київської області kv.npu.gov.ua

28 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. 

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області

Деталі: Усі ці люди прилетіли до України з інших держав.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. 

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: