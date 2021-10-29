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У "Борисполі" за день впіймали 11 людей із підозрілими ковід-сертифікатами 

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:50
Фото поліції Київської області kv.npu.gov.ua

28 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. 

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області

Деталі: Усі ці люди прилетіли до України з інших держав.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. 

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.



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