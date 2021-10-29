У "Борисполі" за день впіймали 11 людей із підозрілими ковід-сертифікатами 

28 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки.

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області

Деталі: Усі ці люди прилетіли до України з інших держав.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.