У "Борисполі" за день впіймали 11 людей із підозрілими ковід-сертифікатами
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:50
28 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки.
Джерело: відділ комунікації поліції Київської області
Деталі: Усі ці люди прилетіли до України з інших держав.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.