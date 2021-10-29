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В "Борисполе" за день поймали 11 человек с подозрительными ковид-сертификатами

Пятница, 29 октября 2021, 10:50
Фото полиции Киевской области kv.npu.gov.ua

28 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 11 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Все эти люди прилетели в Украину из других стран.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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