В "Борисполе" за день поймали 11 человек с подозрительными ковид-сертификатами
Пятница, 29 октября 2021, 10:50
28 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 11 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.
Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области
Детали: Все эти люди прилетели в Украину из других стран.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.
По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.