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Адвокат вимагав у подружжя 2 квартири у Києві через проблеми з законом, які сам створив – ДБР

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:24

Правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання, який вимагав у подружжя 400 тисяч доларів або 2 квартири у Києві.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Відзначається, що гроші адвокат вимагав за вирішення проблем потерпілих із законом, які, за попередньою інформацією, сам і створив. 

На подружжя подали чисельні позовні заяви до судів про скасування права власності на належне їм майно, заяви про вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Після цього, з потерпілими зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань міста Києва, який представляв їхні інтереси раніше.

 

Він зауважив, що дізнався про їхні проблеми і запропонував свої послуги.

Адвокат запропонував своїм "клієнтам" передати йому нерухомість або 400 тисяч доларів за вирішення їх питань у Мін’юсті, Нацполіції та судах.

Після цього подружжя звернулось до ДБР.

 

28 жовтня адвоката разом зі посередником затримали під час отримання грошей.

Крім отриманих 400 тисяч доларів у посередника в машині знайшли рюкзак з великою сумою грошей невстановленого походження.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Також перевіряється версія щодо причетності працівників поліції та Мін’юсті до вчинення правопорушення.

 

Українська правда
Теми: ДБРхабар


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