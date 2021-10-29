Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР

Пятница, 29 октября 2021, 11:24
Адвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР

Правоохранители задержали руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супругов 400 тысяч долларов или 2 квартиры в Киеве.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается, что деньги адвокат требовал за решение проблем потерпевших с законом, которые, по предварительной информации, сам и создал.

На супругов подали многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п.

После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее.

 

Он отметил, что узнал их проблемы и предложил свои услуги.

Адвокат предложил своим "клиентам" передать ему недвижимость или 400 тысяч долларов за решение их вопросов в Минюсте, Нацполиции и судах.

После этого супруги обратились в ГБР.

28 октября адвоката вместе с посредником задержали при получении денег.

Кроме полученных 400 тысяч долларов у посредника в машине обнаружили рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

 

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании мер.

Также проверяется версия о причастности сотрудников полиции и Минюста к совершению правонарушения.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Все новости...
Реклама: