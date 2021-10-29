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Адвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР

Пятница, 29 октября 2021, 11:24

Правоохранители задержали руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супругов 400 тысяч долларов или 2 квартиры в Киеве.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается, что деньги адвокат требовал за решение проблем потерпевших с законом, которые, по предварительной информации, сам и создал.

На супругов подали многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п.

После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее.

 

Он отметил, что узнал их проблемы и предложил свои услуги.

Адвокат предложил своим "клиентам" передать ему недвижимость или 400 тысяч долларов за решение их вопросов в Минюсте, Нацполиции и судах.

После этого супруги обратились в ГБР.

28 октября адвоката вместе с посредником задержали при получении денег.

Кроме полученных 400 тысяч долларов у посредника в машине обнаружили рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

 

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании мер.

Также проверяется версия о причастности сотрудников полиции и Минюста к совершению правонарушения.

 

Украинская правда
Темы: ГБРвзятка
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