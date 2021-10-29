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МВС Білорусі визнало Telegram-канали групи Nexta "екстремістськими формуваннями"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:54
фото: білоруська служба "Радіо Свобода"

МВС Білорусі включило Telegram-спільноти Nexta, Nexta-Live та Luxta до списку екстремістських угруповань.

Джерело: МВС Білорусі в Telegram, "Радыё Свабода"

Дослівно: "Міністерством внутрішніх справ прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою інтернет-ресурсів "NEXTA", "NEXTA-Live" та "LUXTA", екстремістським формуванням та забороною її діяльності".

Деталі: "Радыё Свабода" зазначає, що раніше ці канали вже визнавали екстремістськими. Тепер вони перетворилися на "екстремістські формування".

Нагадаємо: У період масових протестних акцій проти фальсифікації президентських виборів 2020 року режимом Лукашенка опозиція Білорусі координувала свої дії через Тelegram-канали, одним із найпопулярніших був Nexta.

Теми: Білорусь


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