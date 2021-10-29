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МВД Беларуси признало Telegram-каналы группы Nexta "экстремистскими формированиями"

Пятница, 29 октября 2021, 11:54
МВД Беларуси признало Telegram-каналы группы Nexta экстремистскими формированиями
фото: белорусская служба "Радио Свобода"

МВД Беларуси включило Telegram-сообщества Nexta, Nexta-Live и Luxta в список экстремистских группировок.

Источник: МВД Беларуси в Telegram, "Радыё Свабода"

Дословно: "Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности".

Детали: "Радыё Свабода" отмечает, что ранее эти каналы уже признавались экстремистскими. Теперь они превратились в "экстремистские формирования".

Напомним: В период массовых протестных акций против фальсификации президентских выборов 2020 года режимом Лукашенко, оппозиция Беларуси координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных был Nexta.

Темы: Беларусь
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