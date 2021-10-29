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Останні дні жовтня будуть сухими та теплими

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 12:11
Останні дні жовтня будуть сухими та теплими
фото Іванни Костіної

Найближчими днями в Україні очікується суха погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В ніч на суботу та вранці 30 жовтня у східній частині України місцями туман. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°.

У Києві без опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії у столиці 30 жовтня найвища температура вдень була 18,3° у 2013 р., найнижча вночі -16,7° у 1920р.

У неділю в Україні опадів також не очікується.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 1-6° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та у південних областях 10-15°.

У столиці 31 жовтня без опадів. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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