Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Останні дні жовтня будуть сухими та теплими

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 12:11
фото Іванни Костіної

Найближчими днями в Україні очікується суха погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В ніч на суботу та вранці 30 жовтня у східній частині України місцями туман. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°.

У Києві без опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії у столиці 30 жовтня найвища температура вдень була 18,3° у 2013 р., найнижча вночі -16,7° у 1920р.

У неділю в Україні опадів також не очікується.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 1-6° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та у південних областях 10-15°.

У столиці 31 жовтня без опадів. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки

Військові пояснили, що робили у "сірій" зоні

На вибори не пускатимуть із електронним паспортом – ЦВК

"Розширили" селище за рахунок Києва: КМДА заявляє про захоплення території

Поліція купила фальшиві Covid-сертифікати на ім'я хворого Шустера

Київ відповів на закиди Варшави щодо "дискримінації поляків в Україні"

Усі новини...
погода
Киян закликають бути уважнішими на дорозі – очікується туман
В Україні очікується потепління й тумани
В Україну йде потепління
Останні новини
22:11
У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"
21:23
На вокзалах вакцинувалося вже 20 тисяч осіб
20:49
Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки
20:42
НАЗК перевіряє заступника голови ОП на конфлікт інтересів
20:11
Меркель стурбована приростом коронахворих і госпіталізацій у Німеччині
19:42
Військові пояснили, що робили у "сірій" зоні
19:12
На вибори не пускатимуть із електронним паспортом – ЦВК
18:56
"Шахтар" легко розібрався з "Десною" у матчі 13 туру УПЛ
18:46
На Майдані пройшла акція на підтримку політв'язнів Кремля
18:43
Шоубіз-лобіста, спійманого на спробі підкупу нардепа, відправили під домашній арешт
Усі новини...