Последние дни октября будут сухими и теплыми

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В ночь на субботу и утром 30 октября в восточной части Украины местами туман. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 30 октября самая высокая температура днем была 18,3° в 2013г., самая низкая ночью -16,7° в 1920г.



В воскресенье в Украине осадков также не ожидается.



Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° мороза; днём 8-13° тепла, на Закарпатье и в южных областях 10-15°.



В столице 31 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 11-13° тепла.