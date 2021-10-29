Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Последние дни октября будут сухими и теплыми

Пятница, 29 октября 2021, 12:11
Последние дни октября будут сухими и теплыми
фото Иванны Костиной

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В ночь на субботу и утром 30 октября в восточной части Украины местами туман. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 30 октября самая высокая температура днем была 18,3° в 2013г., самая низкая ночью -16,7° в 1920г.

В воскресенье в Украине осадков также не ожидается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° мороза; днём 8-13° тепла, на Закарпатье и в южных областях 10-15°.

В столице 31 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 11-13° тепла.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Все новости...
Реклама: