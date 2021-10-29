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Последние дни октября будут сухими и теплыми

Пятница, 29 октября 2021, 12:11
фото Иванны Костиной

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В ночь на субботу и утром 30 октября в восточной части Украины местами туман. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 30 октября самая высокая температура днем была 18,3° в 2013г., самая низкая ночью -16,7° в 1920г.

В воскресенье в Украине осадков также не ожидается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° мороза; днём 8-13° тепла, на Закарпатье и в южных областях 10-15°.

В столице 31 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 11-13° тепла.

Темы: погода
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