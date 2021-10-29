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З 1 листопада набудуть чинності зміни до ПДР: з’являться нові дорожні знаки і розмітка

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 12:41
фото: pixabay

З 1 листопада набудуть чинності зміни до правил дорожнього руху, з’являться нові дорожні знаки та розмітка.

Джерело: перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олег Білошицький

Дослівно:

"Нові дорожні знаки

Житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

 

Нова дорожня розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона".

 

Деталі: У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки.

Водночас, відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

Також набудуть чинності зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
 

Адміністративна відповідальність для велосипедистів також залишається незмінною.

Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України.

Українська правда
Теми: дорогиДТП


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