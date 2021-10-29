С 1 ноября вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки и разметка
С 1 ноября вступят в силу изменения в правила дорожного движения, появятся новые дорожные знаки и разметка.
Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Олег Белошицкий
Дословно:
"Новые дорожные знаки:
Жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход другие.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.
К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная".
Детали: В ПДД также изменены требования к краевой дорожной разметке.
В то же время ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.
Также вступят в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
Административная ответственность для велосипедистов тоже остается неизменной.
Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины.