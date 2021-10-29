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С 1 ноября вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки и разметка

Пятница, 29 октября 2021, 12:41
фото: pixabay

С 1 ноября вступят в силу изменения в правила дорожного движения, появятся новые дорожные знаки и разметка.

Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Олег Белошицкий

Дословно:

"Новые дорожные знаки:

Жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход другие.

 

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная".

 

Детали: В ПДД также изменены требования к краевой дорожной разметке.

В то же время ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.

Также вступят в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

  • новое определение велосипедной дорожки;
  • понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
  • регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
 

Административная ответственность для велосипедистов тоже остается неизменной.

Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины.

Украинская правда
Темы: дорогиДТП
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