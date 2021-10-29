У Криму біля "суду" затримали 30 активістів

Вранці 29 жовтня в окупованому Сімферополі затримали 30 осіб, які прийшли під Кримський гарнізонний військовий суд, щоб підтримати своїх співвітчизників, яким у російському суді дали по 12-17 років ув'язнення у справі Хізб ут-Тахрір.

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Дослівно: "У Криму вже затримали 30 людей. Просто зараз до автозаку в Сімферополі завели двох журналістів "Кримської солідарності", які знімали. Поліцейські ясно чули, що чоловіки є представниками ЗМІ. Жодних звинувачень їм висунуто не було. У них є посвідчення та редакційне завдання".

Фото з Facebook "кримської солідарності"

Деталі: Повідомляється, що силовики затримання не коментують.

За даними "Кримської солідарності", 15 людей збиралися відправити до "Центрального" відділу поліції № 3, а решту до "Київського" відділу поліції № 2.

Фото з Facebook "кримської солідарності"

Пізніше повідомили, що кореспондентів "Кримської солідарності" Енвера Алімова та Сейрана Максудова відпустили з відділення поліції на підставі наявності редакційного завдання.

Що було раніше: Вранці 29 жовтня кримські татари приїхали під Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, де оголошували вирок фігурантам "третьої Бахчисарайської групи".

Також активісти зібралися під Кримським гарнізонним військовим судом у Сімферополі, звідки по відеозв'язку виступала адвокат Ліля Гемеджі.

Фото з Facebook "кримської солідарності"

Повідомляється, що, незважаючи на відкритість процесу, у Сімферополі поліція та ДАІ не пускали нікого навіть у двір суду. Поліція в цивільному брала у протестувальників під судом документи та фотографувала.

Фото з Facebook "кримської солідарності"

Такі дії силовики пояснювали тим, що активісти "вчиняють адміністративне правопорушення".

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