В Крыму возле "суда" задержали 30 активистов

Утром 29 октября в оккупированном Симферополе задержали 30 человек, которые пришли под Крымский гарнизонный военный суд, чтобы поддержать своих соотечественников, которым в российском суде дали по 12-17 лет заключения по делу Хизб ут-Тахрир.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Дословно: "В Крыму уже задержали 30 человек. Прямо сейчас в автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание".

ФОТО С FACEBOOK "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Детали: Сообщается, что силовики задержания никак не комментируют.

По данным "Крымской солидарности", 15 человек собирались отправить в "Центральный" отдел полиции № 3, а остальных в "Киевский" отдел полиции № 2.

ФОТО С FACEBOOK "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Позже сообщили, что корреспондентов "Крымской солидарности" Энвера Алимова и Сейрана Максудова отпустили из отделения полиции на основании наличия у них редакционного задания.

Что было раньше: Утром 29 октября крымские татары приехали под Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где оглашали приговор фигурантам "третьей Бахчисарайской группы".

ФОТО С FACEBOOK "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Также активисты собрались под Крымским гарнизонным военным судом в Симферополе, откуда по видеосвязи выступала адвокат Лиля Гемеджи.

Сообщается, что, несмотря на открытость процесса, в Симферополе полиция и ГАИ не пускали никого даже во двор суда. Полиция в штатском брала у протестующих под судом документы и фотографировала.

ФОТО С FACEBOOK "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Такие действия силовики объясняли тем, что активисты "совершают административное правонарушение".

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