Мер Лондона закликав уряд Британії зробити обов'язковими маски у транспорті

Мер Лондона Садік Ган закликав уряд Великої Британії зробити обов'язковими маски для обличчя у громадському транспорті.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Ган закликав лондонців пройти бустерну вакцинацію від COVID-19 та зробити щеплення від грипу, щоб захистити Державну службу охорони здоров'я від перевантажень узимку. У своїй заяві він сказав, що "смертельний вірус нікуди не подівся, і цієї зими ми зіштовхнемося з грипом та COVID".

"Найгірше, що ми можемо зробити, - це послабити пильність, заспокоїтися та недооцінити ризик, який ці віруси становлять для всіх нас. Ситуація з COVID-19 у столиці настільки збалансована, що нам потрібно діяти спільно, щоб захистити себе, своїх близьких", - сказав він.

У Британії вже понад тиждень реєструється в середньому понад 40 000 випадків коронавірусу на день.

Уряд досі повністю відмовлявся від запровадження так званих заходів плану B, які передбачали б повторне введення обов'язкових масок у приміщенні разом з інструкціями щодо роботи з дому та використанням COVID-паспортів.