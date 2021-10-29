Мэр Лондона призвал правительство Британии сделать обязательными маски в транспорте

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании сделать обязательными маски для лица в общественном транспорте.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Ган призвал лондонцев пройти бустерную вакцинацию от COVID-19 и привиться от гриппа, чтобы защитить Государственную службу здравоохранения от перегрузок зимой. В своем заявлении он сказал, что "смертельный вирус никуда не делся, и этой зимой мы столкнемся с гриппом и COVID".

"Худшее, что мы можем сделать, - это ослабить бдительность, успокоиться и недооценить риск, который эти вирусы составляют для всех нас. Ситуация с COVID-19 в столице настолько сбалансирована, что нам нужно действовать совместно, чтобы защитить себя, своих близких", – сказал он.

В Британии уже более недели регистрируется в среднем более 40 000 случаев коронавируса в день.

Правительство до сих пор полностью отказывалось от введения так называемых мер плана B, предусматривающих повторное введение обязательных масок в помещении вместе с инструкциями по работе из дома и использованием COVID-паспортов.