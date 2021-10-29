Нафтопровід, який пов'язують із Медведчуком, забруднив землі Закарпаття

Правоохоронці викрили керівництво "Прикарпатзахідтранс" на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття, що завдало збитків екології на понад 34 млн грн.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства СБУ, наприкінці 2018 року це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Зокрема, було демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу.

Крім того, ділки приховано "закопували" у ґрунт небезпечні відходи із цистерн.

Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. кв.м земель. Частина земель - поблизу місцевого водозабору.

За висновками експертів, дії зловмисників призвели до забруднення та псування земель.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

Наразі колишньому головному інженеру компанії "Прикарпатзахідтранс" вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

У 2021 році журналісти опублікували ймовірні записи про передачу Медведчуку трубопроводу "Самара – Західний напрямок".

Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям" має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону.

Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо.

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