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Нефтепровод, который связывают с Медведчуком, загрязнил земли Закарпатья

Пятница, 29 октября 2021, 14:58

Правоохранители разоблачили руководство "Прикарпатзападтранс" на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья, что нанесло ущерб экологии более чем на 34 млн грн.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия СБУ, в конце 2018 года это предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветки нефтепровода "Самара - Западное направление".

В частности, были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода.

Кроме того, дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв.м. земель. Часть земель – вблизи местного водозабора.

 

По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к загрязнению и порче земель.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение сделки.

В настоящее время бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" уже сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст.239 (загрязнение или порча земель), ч.2 ст.367 (служебная халатность) УКУ для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

 

В 2021 году журналисты опубликовали вероятные записи о передаче Медведчуку трубопровода "Самара - Западное направление".

Нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" имеет участок на территории Украины протяженностью 1433 километра, который соединяет его с Россией и Беларусью и тянется к западной границе.

В последнее время этим трубопроводом поставляется дизтопливо.

Предыстория:

  • 19 февраля СНБО приняло решение о возвращении в государственную собственность части нефтепровода "Самара - Западное направление".
  • 23 февраля Высший антикорсуд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Украинская правда
Темы: МедведчукЗакарпатьенефтьгаз
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