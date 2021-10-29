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ЄС розширив список безпечних країн для подорожей, Україна залишилася

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:57
ЄС розширив список безпечних країн для подорожей, Україна залишилася
Getty Images

Рада Європейського Союзу додала Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки.

Про це йдеться у рішенні Ради, яке в розпорядженні "Європейської правди".

"Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, до списку потрапили Аргентина, Колумбія, Намібія та Перу", - йдеться у рішенні.

Таким чином, у списку тепер 20 країн, включаючи Україну. Наша країна залишиться у "зеленому" списку ще як мінімум два тижні до наступного перегляду.

Критерії для визначення третіх країн, для яких потрібно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність доступної інформації та джерел даних. 

Україна за формальними критеріями вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїнакордонкоронавірус
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