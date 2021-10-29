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ЕС расширил список безопасных стран для путешествий, Украина осталась

Пятница, 29 октября 2021, 14:57
Getty Images

Совет Европейского Союза добавил Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу в список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки.

Об этом говорится в решении Совета, которым располагает "Европейской правдой".

"После рассмотрения рекомендации относительно постепенной отмены временных ограничений на поездки в ЕС, которые не являются существенными, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список попали Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", - говорится в решении.

Таким образом, в списке теперь 20 стран, включая Украину. Наша страна останется в "зеленом" списке еще как минимум две недели до следующего просмотра.

Критерии для определения третьих стран, которым нужно отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они включают в себя эпидемическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.

Украина по формальным критериям уже не отвечает нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Страны Европейского Союза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в "красную" зону, смотрите в видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

Темы: ЕСУкраинаграницакоронавирус
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