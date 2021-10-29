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ГУР: Росія ремонтує військову техніку бойовиків і доставила в ОРДЛО нову зброю

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:58
Міна ОЗМ-72, фото з сайту warbook.club

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Росія відремонтувала бойову техніку для бойовиків, які контролюють частину Донбасу, і в жовтні завезла на окуповані території нові партії озброєння та боєприпасів.

Джерело: Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України 

Дослівно: "Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території Росії повернено понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тисяч тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Деталі: За даними ГУР, також із російської території до ремонтно-відновлювальних підрозділів бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР" завозили "танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї".



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