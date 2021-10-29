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ГУР: Россия ремонтирует военную технику боевиков и доставила в ОРДЛО новое оружие

Пятница, 29 октября 2021, 14:58
Мина ОЗМ-72, фото с сайта warbook.club

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что Россия отремонтировала боевую технику для боевиков, контролирующих часть Донбасса, и в октябре привезла на оккупированные территории новые партии вооружения и боеприпасов.

Источник: Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины

Дословно: "Командование ВС РФ в течение октября продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные летательніе аппараті "Орлан-10" и "Гранат-1".

Детали: По данным ГУР, также с российской территории в ремонтно-восстановительные подразделения боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" завозили "танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи".

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