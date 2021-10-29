В нову хвилю ковід на Львівщині частіше почав вражати вагітних і дітей

Під час нинішньої хвилі коронавірусу на Львівщині частіше почали хворіти вагітні жінки, діти та люди віком від 30 років.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис під час брифінгу 29 жовтня

Деталі: За словами чиновника цю хвилю коронавірусної хвороби можна охарактеризувати трьома тривожними факторами: зараз ковід часто вражає категорію осіб віком 30-39 років, вагітних та дітей.

Чемерис наголосив, що жінкам при надії та дітям віком від 12 років можна вакцинуватися.

Пряма мова: "У нас зараз блільше 30 вагітних жінок, які знаходяться в стаціонарах. В порівнянні з минулими хвилями, це були поодинокі випадки і, як правило, переносили Covid вагітні набагато легше… Також велика кількість дітей у стані середньої тяжкості. Понад 40 дітей. Діти кисневозалежні і потребують стаціонарного лікування".