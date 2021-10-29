В новую волну на Львовщине ковидом чаще стали болеть беременные и дети

Во время нынешней волны коронавируса на Львовщине чаще стали болеть беременные женщины, дети и люди от 30 лет.

Источник: директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис во время брифинга 29 октября

Детали: По словам чиновника, эту волну коронавирусной болезни можно охарактеризовать тремя тревожными факторами: сейчас ковид часто поражает категорию лиц в возрасте 30-39 лет, беременных и детей.

Чемерис подчеркнул, что женщинам на сносях и детям от 12 лет можно вакцинироваться.

Прямая речь: "У нас сейчас более 30 беременных женщин, которые находятся в стационарах. По сравнению с прошлыми волнами, это были единичные случаи и, как правило, переносили Covid беременные гораздо легче… Также большое количество детей в состоянии средней тяжести. Более 40 детей . Дети кислороднозависимые, которые нуждаются в стационарном лечении".