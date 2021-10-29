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СБУ: Антиукраїнське угруповання на Київщині закликало до насильницького захоплення влади

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 16:13
СБУ: Антиукраїнське угруповання на Київщині закликало до насильницького захоплення влади
фото СБУ

Служба безпеки України заявила про нейтралізацію антиукраїнського угрупування "активістів" у Київській області, які проводили мітинги і закликали до захоплення державної влади в Україні.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що для маскування протиправної діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні, повідомляє СБУ.

Свої "гасла" поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

Вказано, що наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру в діях, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУКиївська область
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