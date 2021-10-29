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СБУ: Антиукраинская группировка в Киевской области призвала к насильственному захвату власти

Пятница, 29 октября 2021, 16:13
СБУ: Антиукраинская группировка в Киевской области призвала к насильственному захвату власти
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации антиукраинской группировки "активистов" в Киевской области, которые проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что для маскировки противоправной деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

Установлено, что в группу входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе, распространяя призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине, сообщает СБУ.

Свои "лозунги" они распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти.

В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности.

Указано, что следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: СБУКиевская область
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