Колишній СБівець прийшов до ДБР зізнатись у вбивстві - бюро
Державне бюро розслідувань заявляє, що колишній співробітник СБУ повинився у вбивстві людини, яка його намагалась вербувати на вчинення терактів.
Джерело: пресслужба ДБР, поліція Києва
Деталі: Зазначається, що у п'ятницю на прийом до чергового слідчого Державного бюро розслідувань прибув громадянин України, який повідомив про обставини вчинення ним убивства іншого громадянина в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня 2021 року у м. Києві.
Він розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки України. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував допомогти з організацією терористичних актів у столиці.
Переговори проходили у готелі в середмісті Києва і після відмови знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику".
Колишній правоохоронець стверджує, що відразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, і він пішов до ДБР.
За результатами оперативного виїзду на місце можливої події, виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.
Чоловіка передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві.
В свою чергу поліція Києва повідомляє, що затриманий у співпраці з ДБР чоловік - громадянин України, 1973 року народження.
Правоохоронці також зазначають, що судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого 47 ножових поранень.
За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.