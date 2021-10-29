Колишній СБівець прийшов до ДБР зізнатись у вбивстві - бюро

Державне бюро розслідувань заявляє, що колишній співробітник СБУ повинився у вбивстві людини, яка його намагалась вербувати на вчинення терактів.

Джерело: пресслужба ДБР, поліція Києва

Деталі: Зазначається, що у п'ятницю на прийом до чергового слідчого Державного бюро розслідувань прибув громадянин України, який повідомив про обставини вчинення ним убивства іншого громадянина в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня 2021 року у м. Києві.

Він розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки України. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував допомогти з організацією терористичних актів у столиці.

Переговори проходили у готелі в середмісті Києва і після відмови знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику".

Колишній правоохоронець стверджує, що відразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, і він пішов до ДБР.

За результатами оперативного виїзду на місце можливої події, виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.

Чоловіка передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві.

В свою чергу поліція Києва повідомляє, що затриманий у співпраці з ДБР чоловік - громадянин України, 1973 року народження.

Правоохоронці також зазначають, що судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого 47 ножових поранень.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.