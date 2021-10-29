Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бывший СБУшник пришел в ГБР признаться в убийстве - бюро

Пятница, 29 октября 2021, 16:57
фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявляет, что бывший сотрудник СБУ повинился в убийстве человека, пытавшегося его вербовать на совершение терактов.

Источник: пресс-служба ГБР, полиция Киева

Подробности: Отмечается, что в пятницу на прием к дежурному следователю Государственного бюро расследований прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве.

Он рассказал, что являлся бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший помочь с организацией террористических актов в столице.

Переговоры проходили в гостинице в центре Киева и после отказа знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".

Бывший правоохранитель утверждает, что сразу поехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, и он пошел в ГБР.

По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве, сообщают в бюро.

Мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.

В свою очередь полиция Киева сообщает, что задержанный в сотрудничестве с ГБР мужчина - гражданин Украины, 1973 года рождения.

 

Правоохранители также отмечают, что судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: ГБРСБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: войска РФ на границе с Украиной, "турецкий Байрактар"

Россия – первая в мире по распространению и суточной смертности от коронавируса

видеоОхрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ

Кличко: Можем сделать много мест в больницах, но кто будет лечить?

обновленоВыбирать мэра Харькова пришло около 28% избирателей

дополненоСкороход заявляет, что Полякова убили

Все новости...
ГБР
Закупка некачественных катеров для армии: ГБР говорит, что нашло доказательства
Адвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР
Оставили коллегу умирать в драке: ГБР расследует бездействие двух полицейских
Последние новости
08:35
Премьер Северной Македонии объявил об отставке
08:23
Covid унес жизни 68 тысяч жителей Украины, в воскресенье зафиксировали три сотни смертей
08:12
В Британии столкнулись два поезда, есть пострадавшие
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: войска РФ на границе с Украиной, "турецкий Байрактар"
07:54
В Бразилии обрушилась пещера, погибли 9 спасателей
07:28
Сутки на Донбассе: 14 нарушений "тишины", вражеский беспилотник пересек линию столкновения
06:31
Россия – первая в мире по распространению и суточной смертности от коронавируса
05:45
FDA откладывает прививки для подростков вакциной Moderna из-за возможных рисков
04:47
В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель
03:48
видеоОхрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ
Все новости...