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Бывший СБУшник пришел в ГБР признаться в убийстве - бюро

Пятница, 29 октября 2021, 16:57
Бывший СБУшник пришел в ГБР признаться в убийстве - бюро
фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявляет, что бывший сотрудник СБУ повинился в убийстве человека, пытавшегося его вербовать на совершение терактов.

Источник: пресс-служба ГБР, полиция Киева

Подробности: Отмечается, что в пятницу на прием к дежурному следователю Государственного бюро расследований прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве.

Он рассказал, что являлся бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший помочь с организацией террористических актов в столице.

Переговоры проходили в гостинице в центре Киева и после отказа знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".

Бывший правоохранитель утверждает, что сразу поехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, и он пошел в ГБР.

По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве, сообщают в бюро.

Мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.

В свою очередь полиция Киева сообщает, что задержанный в сотрудничестве с ГБР мужчина - гражданин Украины, 1973 года рождения.

 

Правоохранители также отмечают, что судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: ГБРСБУ
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