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У Києві затримали лобіста шоу-бізнесу на спробі підкупу нардепа-"слуги"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 20:50
У Києві затримали лобіста шоу-бізнесу на спробі підкупу нардепа-слуги
фото з Facebook Тополі

Служба безпеки затримала керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України, на спробі підкупу народного депутата Верховної Ради.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя у Facebook, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними правоохоронців, голова громадської спілки обіцяв 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди щорічно за внесення "потрібної" правки та відтермінування змін до закону "Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але музикант Тополя повідомляє, що це директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександр Нікін. За даними джерела УП, щодо хабаря він звернувся (через помічника) до народного депутата "Слуги народу" Олександра Санченка.

Передбачалося, що організація (збирає гроші з усіх закладів, де грає музика) передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику.

Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька "компаній-прокладок". Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів.

Оскільки у Верховній Раді зареєстрували законопроект №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", який фактично ліквідовує вказану організацію, її керівник пішов на підкуп народних депутатів, зазначають в СБУ.

Він запропонував одному з ініціаторів даного законопроекту $100 тис. щорічно. Усе це - за внесення необхідних правок до законопроєкту, а також можливого його відтермінування до голосування на невизначений термін.

$100 тисяч для "першого внеску" зловмисник вирішив виділити з підконтрольних "фірм-прокладок".

29 жовтня під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника затримали. За місцем його роботи та проживання тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Українська правда

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Теми: хабарВерховна РадаСБУ
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