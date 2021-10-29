В Киеве задержан лоббист шоу-бизнеса на попытке подкупа нардепа-"слуги"

Служба безопасности задержала руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины, на попытке подкупа народного депутата Верховной Рады.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, солист группы "Антитела" Тарас Тополя в Facebook, источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным правоохранителей, глава общественного союза обещал 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но музыкант Тополя сообщает, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин. По данным источника УП, относительно взятки он обратился (через помощника) к народному депутату "Слуги народа" Александру Санченко.

Предполагалось, что организация (собирает деньги со всех заведений, где играет музыка) передает большую часть средств исполнителям – поскольку они имеют авторские права на музыку.

Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "прокладок". Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

Поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", фактически ликвидирующий указанную организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов, отмечают в СБУ.

Он предложил одному из инициаторов данного законопроекта $100 тыс. ежегодно. Все это - за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможной его отсрочки до голосования на неопределенный срок.

$100 тысяч для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок".

29 октября при попытке подкупа народного депутата Украины через его помощника, злоумышленника задержали. По месту его работы и проживания продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.