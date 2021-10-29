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Кожен п'ятий росіянин вважає, що можна катувати людей – соціологія

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 22:26
Кожен п'ятий росіянин вважає, що можна катувати людей – соціологія
pixabay

Дві третини росіян заявили про неприпустимість тортур за жодних обставин, але 20% вважають, що тортури допустимі.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Левада-центр"

Деталі: Згідно зі звітом, 11% заявили, що можна катувати людей у ​​виняткових випадках, коли це може врятувати життя невинних, ще 9% допускають застосування тортур лише стосовно тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

45% опитаних переконані, що тортури найбільше поширені в системі установ ФСВП, 41% – у поліції та в ході слідства, 18% — у Слідчому комітеті та ФСБ.

Довідка: Опитування провели після гучного скандалу про тортури у російських в'язницях.

Правозахисний проєкт у РФ Gulagu.net опублікував кілька відео з тортурами та зґвалтуваннями ув'язнених, які утримувалися в туберкульозній лікарні ФСВП.

Після громадського резонансу керівництво лікарні було звільнено, порушено кілька кримінальних справ, у тому числі перевищення посадових повноважень.

Правозахисники отримали відеозаписи від програміста, який працював адміністратором камер відеоспостереження під час покарання.

Він втік з Росії та попросив притулку в Франції. У РФ його вже засудили та збираються оголосити у міжнародний розшук.

Теми: Росіясоціологія
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