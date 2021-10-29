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Каждый пятый россиянин считает, что можно пытать людей – социология

Пятница, 29 октября 2021, 22:26
pixabay

Две трети россиян заявили о недопустимости пыток ни при каких обстоятельствах, но 20% считают, что пытки допустимы.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Левада-центр"

Детали: Согласно отчету, 11% заявили, что можно пытать людей в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных, еще 9% допустили применение пыток только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление. 

45% опрошенных убеждены, что пытки больше всего распространены в системе учреждений ФСИН, 41% — в полиции и в ходе следствия, 18% — в Следственном комитете и ФСБ. 

Справка: Опрос провели после громкого скандала о пытках в российских тюрьмах.

Правозащитный проект в РФ Gulagu.net опубликовал несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных, содержавшихся в туберкулезной больнице ФСИН.

После общественного резонанса руководство больницы было уволено, возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий. 

Правозащитники получили видеозаписи от программиста, который работал администратором камер видеонаблюдения, когда отбывал наказание.

Он покинул Россию и попросил убежище во Франции. В России его уже осудили и собираются объявить в международный розыск.

Темы: Росcиясоциология
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