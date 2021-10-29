На вихідних українці переводять годинник

У ніч проти 31 жовтня Україна змінить час на "зимовий".

Джерело: МОЗ

Деталі: У ніч на неділю о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад.

Відтепер світловий день стане коротшим, а брак сонячного світла позначається на загальному самопочутті.

Зміна світлового дня може спричиняти дратівливість і відчуття стомленості.

Міністерство дало українцям декілька порад, аби цього уникнути: