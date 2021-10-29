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На вихідних українці переводять годинник

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 23:18
фото pixabay

У ніч проти 31 жовтня Україна змінить час на "зимовий".

Джерело: МОЗ

Деталі: У ніч на неділю о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад.

Відтепер світловий день стане коротшим, а брак сонячного світла позначається на загальному самопочутті.

Зміна світлового дня може спричиняти дратівливість і відчуття стомленості.

Міністерство дало українцям декілька порад, аби цього уникнути:

  • Виходити на вулицю в денну пору доби – один зі способів отримання важливого вітаміну D
  • Підготувати організм до зміни графіку – за декілька днів до переведення лягати на 15-20 хвилин пізніше.
  • Дотримуватися гігієни сну – відкласти смартфони за годину до сну, вони проганяють сонливість. Медики радять читати книги.
  • Додати активності у своє життя – навіть зарядка покращить сон, але тренуватися потрібно не пізніше, ніж за 4 години до відпочинку.
  • Вечеряти в один і той самий час та не переїдати.

Теми: МОЗ


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