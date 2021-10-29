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На выходных украинцы переводят часы

Пятница, 29 октября 2021, 23:18
фото pixabay

В ночь на 31 октября Украина сменит время на "зимнее".

Источник: Минздрав

Детали: В ночь на воскресенье в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

Теперь световой день станет короче, а нехватка солнечного света сказывается на общем самочувствии.

Смена светового дня может вызвать раздражительность и чувство усталости.

Министерство дало украинцам несколько советов, чтобы этого избежать:

  • Выходить на улицу в дневное время суток – один из способов получения важного витамина D
  • Подготовьте организм к изменению графика – за несколько дней до перевода ложиться на 15-20 минут позже.
  • Соблюдать гигиену сна – отложить смартфоны за час до сна, они прогоняют сонливость. Медики советуют читать книги.
  • Добавить активности в свою жизнь – даже зарядка улучшит сон, но тренироваться нужно не позже чем за 4 часа до отдыха.
  • Ужинать в одно и то же время и не переедать.

Темы: Минздрав
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