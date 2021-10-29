На выходных украинцы переводят часы
Пятница, 29 октября 2021, 23:18
В ночь на 31 октября Украина сменит время на "зимнее".
Источник: Минздрав
Детали: В ночь на воскресенье в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.
Теперь световой день станет короче, а нехватка солнечного света сказывается на общем самочувствии.
Смена светового дня может вызвать раздражительность и чувство усталости.
Министерство дало украинцам несколько советов, чтобы этого избежать:
- Выходить на улицу в дневное время суток – один из способов получения важного витамина D
- Подготовьте организм к изменению графика – за несколько дней до перевода ложиться на 15-20 минут позже.
- Соблюдать гигиену сна – отложить смартфоны за час до сна, они прогоняют сонливость. Медики советуют читать книги.
- Добавить активности в свою жизнь – даже зарядка улучшит сон, но тренироваться нужно не позже чем за 4 часа до отдыха.
- Ужинать в одно и то же время и не переедать.