На выходных украинцы переводят часы

В ночь на 31 октября Украина сменит время на "зимнее".

Источник: Минздрав

Детали: В ночь на воскресенье в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

Теперь световой день станет короче, а нехватка солнечного света сказывается на общем самочувствии.

Смена светового дня может вызвать раздражительность и чувство усталости.

Министерство дало украинцам несколько советов, чтобы этого избежать: