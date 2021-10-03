Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Наша політика "нахабна" – Зеленський про міжнародну суб'єктність України

Неділя, 3 жовтня 2021, 01:33
Фото: ОП

Під час зустрічі із фракцією "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський заявив, що у програмі президента не існує пунктів, які не можна виконати, а міжнародна політика України є "нахабною".

Джерело: Зеленський, цитує Офіс президента

Пряма мова: "Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років".

Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна".

І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед".

"Якщо війна – складне питання, і залежить не тільки від нас, то в програмі партії "Слуга Народу" і в програмі президента не існує пунктів, які ми не можемо виконати".

Нагадаємо: Зеленський під час виступу перед фракцією "Слуга народу" прокоментував роботу Ради нацбезпеки та оборони і висловив думку, що олігархи та держзрадники нарешті відчули на собі тиск.

Перед цим Володимир Зеленський наголошував, не називаючи конкретних імен, що будь-хто з команди СН, хто не приймає участі у боротьбі з українськими олігархами, має піти в іншу політичну силу. Таким чином він відреагував на питання журналістів стосовно ситуації навколо ймовірного звільнення з посади голови ВР Дмитра Разумкова.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков оголосив перерву і покликав голів фракцій у кабінет

Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 

COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу

Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook

У Facebook назвали причину шестигодинного збою

Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вважає, що олігархи стали боятися
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
Останні новини
11:53
Курс валют на 5 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:46
відео Вовк з суддями, експрокурором і екснардепом міг святкувати свій "порятунок" від звільнення
11:36
інфографікаЗазіхають на 1300 доларів: газові ф’ючерси на нових рекордах
11:08
У МЗС розповіли про зустріч з новим послом Грузії щодо Саакашвілі
11:01
Кличко збирається вести "УДАР" у Верховну Раду
10:59
Україна обговорить із ЄС покарання за купівлю нелегальної деревини з України
10:43
Разумков оголосив перерву і покликав голів фракцій у кабінет
10:33
інфографікаДо семирічного максимуму: нафта стрибнула після рішення ОПЕК+
10:29
Напад на журналістів "Схем" у банку: поліція розбирається
10:26
відеоСуддя Вовк святкував у ресторані разом з колегами, експрокурором і екснардепом
Усі новини...