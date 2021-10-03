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"Наша політика "нахабна" – Зеленський про міжнародну суб'єктність України

Неділя, 3 жовтня 2021, 01:33
Наша політика нахабна – Зеленський про міжнародну суб'єктність України
Фото: ОП

Під час зустрічі із фракцією "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський заявив, що у програмі президента не існує пунктів, які не можна виконати, а міжнародна політика України є "нахабною".

Джерело: Зеленський, цитує Офіс президента

Пряма мова: "Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років".

Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна".

І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед".

"Якщо війна – складне питання, і залежить не тільки від нас, то в програмі партії "Слуга Народу" і в програмі президента не існує пунктів, які ми не можемо виконати".

Нагадаємо: Зеленський під час виступу перед фракцією "Слуга народу" прокоментував роботу Ради нацбезпеки та оборони і висловив думку, що олігархи та держзрадники нарешті відчули на собі тиск.

Перед цим Володимир Зеленський наголошував, не називаючи конкретних імен, що будь-хто з команди СН, хто не приймає участі у боротьбі з українськими олігархами, має піти в іншу політичну силу. Таким чином він відреагував на питання журналістів стосовно ситуації навколо ймовірного звільнення з посади голови ВР Дмитра Разумкова.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСлуга народу
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