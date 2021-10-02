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Зеленський вважає, що олігархи стали боятися

Субота, 2 жовтня 2021, 20:59
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед фракцією "Слуга народу" прокоментував роботу Ради нацбезпеки та оборони і висловив думку, що олігархи та держзрадники нарешті відчули на собі тиск.

Джерело: глава держави у суботу в Трускавці, якого цитує офіційний сайт СН

Деталі: Частину виступу Зеленський присвятив сфері нацбезпеки та оборони України.

Пряма мова: "Важливо, що в нас з’явилось РНБО. Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило.

Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце".

Передісторія: Перед цим Володимир Зеленський наголошував, не називаючи конкретних імен, що будь-хто з команди СН, хто не приймає участі у боротьбі з українськими олігархами, має піти в іншу політичну силу. Таким чином він відреагував на питання журналістів стосовно ситуації навколо ймовірного звільнення з посади голови ВР Дмитра Разумкова.

У Верховній Раді 23 вересня підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для виправлення колізії у законі про олігархів, президент Володимир Зеленський має його ветувати, повернути до Верховної Ради з пропозиціями. В іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроєктом.

Українська правда
Теми: олігархиЗеленськийРНБОСлуга народу


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