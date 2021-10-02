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Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова

Субота, 2 жовтня 2021, 16:13
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішньофракційним" питання стосовно перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради і зазначив, що було помилково з боку спікера парламенту піднімати таке питання, озвучуючи його перед медіа.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на коментар глави держави, який він дав журналістам у суботу в Трускавці, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу"

Пряма мова Зеленського: "Питання Дмитра Олександровича (Разумкова - УП) для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз з ним працюють , що він виносить ці питання у публічну сферу, медіа.

Ні, секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди - УП) інші, ніж у... 73%, які віддали голоси саме за цю програму (партії "Слуга народу" - УП), то це нормально - значить, ти живеш своїм особистим життям".

Деталі: Представники президентської фракції "Слуга народу" на засіданні у суботу вирішили, коли звільнятимуть з посади Разумкова.

У контексті обговорення персоналії Разумкова Зеленський загальними фразами наголосив, що будь-хто з команди СН, хто не приймає участі у боротьбі з українськими олігархами, має пристати до якоїсь іншої політичної сили.

Пряма мова Зеленського: "Шукайте іншу команду… та чи інша особа (що не підтримує боротьбу з олігархами - УП). Питання ж не в ньому (не у Разумкові - УП)".

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Передісторія:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.
  • Разумков заявив, що "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
  • 2 жовтня стало відомо, що депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Теми: Разумков ДмитроЗеленськийСлуга народуВерховна Рада


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