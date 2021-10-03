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Зеленський: Я готовий до зустрічі з Путіним

Неділя, 3 жовтня 2021, 12:00
Зеленський: Я готовий до зустрічі з Путіним
Володимир Зеленський. фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним і вважає, що вона може бути результативною.

Джерело: Зеленський на брифінгу в Трускавці у неділю, який транслюється у Facebook "Слуги народу"

Пряма мова: "Ще раз підтверджую, що ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітись з президентом Російської Федерації. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною, я думаю, що оточення президента РФ не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, бо ця зустріч може принести неочікуваний результат.

Я готовий до зустрічі в Нормандському форматі, я в принципі готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні. Я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні… в питанні розв’язання трагедії на Донбасі і питання Криму.

Впевнений, якщо завтра Україна скаже: давайте не обговорювати ті чи інші питання, зустріч можна наблизити. Поки що ми дозволити собі такого не можемо, але я вважаю, що не треба зосереджуватися на конкретній адженді, (а дивитися) як піде зустріч. Я у будь-якому випадку вважаю, що там буде результат. Повинен бути. Бо російському народу він теж потрібен".

Чому це важливо: Офіційна Москва вже довший час "годує" українську сторну заявами, що президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак весь час висуває якісь умови, як то неможливість обговорювати на такій зустрічі питання окупованого Криму.  Заявляв Крмель також і про "камінь спотикання", який ускладнює процес домовленостей між сторонами: нібито "небажання України виконувати Мінськ-2".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутін
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