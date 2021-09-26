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У Кремлі розповіли, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, але є нюанс

Неділя, 26 вересня 2021, 16:20
У Кремлі розповіли, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, але є нюанс
Фото: kremlin.ru

Офіційна Москва заявляє, що президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак існує "камінь спотикання", який ускладнює процес домовленостей між сторонами.

Джерело: спікер президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують РИА Новости та ТАСС

Деталі: За словами Пєскова, Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але каменем спотикання нібито є "небажання України виконувати Мінськ-2".

При цьому він додав, що логіка "диктує необхідність контактів Путіна і Зеленського", але вони на даний момент залишаються малоймовірними. А причиною цьому прес-секретар президента РФ назвав "нинішній підхід Києва".

Що передувало: У Москві вже неодноразово запевняли, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленський
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