У Кремлі розповіли, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, але є нюанс
Офіційна Москва заявляє, що президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак існує "камінь спотикання", який ускладнює процес домовленостей між сторонами.
Джерело: спікер президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують РИА Новости та ТАСС
Деталі: За словами Пєскова, Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але каменем спотикання нібито є "небажання України виконувати Мінськ-2".
При цьому він додав, що логіка "диктує необхідність контактів Путіна і Зеленського", але вони на даний момент залишаються малоймовірними. А причиною цьому прес-секретар президента РФ назвав "нинішній підхід Києва".
Що передувало: У Москві вже неодноразово запевняли, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.