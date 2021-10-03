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"Офшор 95": зірвано показ розслідування про бізнес Зеленського та гроші Коломойського

Неділя, 3 жовтня 2021, 14:29
Офшор 95: зірвано показ розслідування про бізнес Зеленського та гроші Коломойського
Постер розслідування Слідство.Інфо

Розслідувачі Слідство.Інфо підготували фільм про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського та "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського, проте показ, запланований на 3 жовтня – зривається.

Джерело: журналістка Анна Бабинець у Facebook

Пряма мова: "За кілька годин до показу фільму "Офшор 95" директор "Малої опери" Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде".

Деталі: За словами Бабинець, Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть.

Згодом він написав, що у них начебто "немає світла і взагалі ремонт".

Журналістка поїхала до "Малої опери", та переконалася, що електрика є, а ремонту немає.

Пряма мова: "Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день - опера закривається о 17:00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку. Угода у нас укладена, локація оплачена. До прем'єри - 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знати нову локацію для показу!

Все має відбутися сьогодні о 19:00".

Доповнено: Пізніше стало відомо, що показ опинився під загрозою зриву після дзвінка до КМДА чоловіка, що представився працівником СБУ й озвучив погрози. Водночас столичні чиновники у розмові з УП запевнили, що показ відбудеться у Малій опері, о 19:00, як і планувалося.

Передісторія: Команда Слідство.Інфо планувала показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування - частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних. 

Pandora Papers - глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу — члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювала і працює Слідство.Інфо.

Українська правда

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Теми: офшориЗеленськийсвобода слова
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