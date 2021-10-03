"Офшор 95": зірвано показ розслідування про бізнес Зеленського та гроші Коломойського

Розслідувачі Слідство.Інфо підготували фільм про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського та "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського, проте показ, запланований на 3 жовтня – зривається.

Джерело: журналістка Анна Бабинець у Facebook

Пряма мова: "За кілька годин до показу фільму "Офшор 95" директор "Малої опери" Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде".

Деталі: За словами Бабинець, Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть.

Згодом він написав, що у них начебто "немає світла і взагалі ремонт".

Журналістка поїхала до "Малої опери", та переконалася, що електрика є, а ремонту немає.

Пряма мова: "Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день - опера закривається о 17:00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку. Угода у нас укладена, локація оплачена. До прем'єри - 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знати нову локацію для показу!

Все має відбутися сьогодні о 19:00".

Доповнено: Пізніше стало відомо, що показ опинився під загрозою зриву після дзвінка до КМДА чоловіка, що представився працівником СБУ й озвучив погрози. Водночас столичні чиновники у розмові з УП запевнили, що показ відбудеться у Малій опері, о 19:00, як і планувалося.

Передісторія: Команда Слідство.Інфо планувала показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування - частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.

Pandora Papers - глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу — члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювала і працює Слідство.Інфо.