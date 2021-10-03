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Стали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"

Неділя, 3 жовтня 2021, 16:04

Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" майже зірвався після дзвінка з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

Джерело: співрозмовники Української правди серед київських чиновників, знайомих з ситуацією

Деталі: Слідство.Інфо підготувало розслідування, яке планувалося показати в Малій опері в Києві ввечері в неділю.

Вдень журналістка Анна Бабинець лише за кілька годин до показу дізналася, що директор "Малої опери" Олексій Прасол показ скасував. Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть. Згодом він написав, що у них нібито "немає світла і взагалі ремонт", але журналісти переконалися, що це не так - електрика в опері є, ремонтні роботи не ведуться.

Українська правда зв'язалася з працівниками КМДА, які розповіли, що після рішення директора Малої опери дозволити показ, у КМДА зателефонував чоловік, який представився начальником СБУ і пригрозив "проблемами, якщо показ все ж відбудеться".

Після цього показ був зірваний. На даний момент Слідство.Інфо в терміновому порядку шукає майданчик, на якому все таки можна буде показати "Офшор 95".

УП дзвонила за номером, з якого телефонували у КМДА, але чоловік, що взяв слухавку, відмовився представитись і кинув трубку після питання, чи працює він у СБУ.

Доповнено: Столичні чиновники запевняють, що показ відбудеться у Малій опері, о 19:00, як і планувалося.

Передісторія: Команда Слідство.Інфо планувала показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування - частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних. 

Pandora Papers - глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу — члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо.

Українська правда
Теми: офшориЗеленськийсвобода словацензура


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