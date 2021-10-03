СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського

У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор 95".

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі УП

Дослівно: "Служба безпеки України не має жодного відношення до ініціатив щодо відміни прем’єри фільму, який підготували журналісти "Слідство.Інфо".

Тож будь-які спроби пояснити організаційні негаразди нібито тиском СБУ є маніпулятивними".

Деталі: У СБУ підкреслили, що виступають за плюралізм думок та свободу слова, однак вважають неприпустимим, "коли ними намагаються маніпулювати в особистих інтересах, зашкоджуючи та дискредитуючи державу та її інституції".

Що передувало: Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" майже зірвався у неділю після дзвінка з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.