В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів
Субота, 30 жовтня 2021, 00:41
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.
Джерело: сайт МЗС РФ
Дослівно: "З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться".
Нагадаємо:
- У серпні посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.
- У жовтні в Сенаті США закликали президента США Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів.