В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

Джерело: сайт МЗС РФ

Дослівно: "З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться".

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