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В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів

Субота, 30 жовтня 2021, 00:41
YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

Джерело: сайт  МЗС РФ

Дослівно: "З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться".

Нагадаємо:

  • У серпні посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.
  • У жовтні в Сенаті США закликали президента США Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів.

Теми: РосіяСША


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