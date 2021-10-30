В МИД РФ заявили, что США высылают 55 российских дипломатов

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

Источник: сайт МИД РФ

Дословно: "С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится".

Напомним: