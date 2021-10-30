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В МИД РФ заявили, что США высылают 55 российских дипломатов

Суббота, 30 октября 2021, 00:41
YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

Источник: сайт МИД РФ

Дословно: "С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится".

Напомним:

  • В августе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября по истечении срока действия их виз.
  • В октябре в Сенате США призвали президента США Джо Байдена выслать  300 российских дипломатов.

Темы: РосcияСША
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