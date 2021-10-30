В МИД РФ заявили, что США высылают 55 российских дипломатов
Суббота, 30 октября 2021, 00:41
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.
Источник: сайт МИД РФ
Дословно: "С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится".
Напомним:
- В августе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября по истечении срока действия их виз.
- В октябре в Сенате США призвали президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов.