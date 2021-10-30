Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Верхня палата польського парламенту дала добро на будівництво стіни на кордоні Польщі з Білоруссю, щоб запобігти нелегальному в'їзду мігрантів до країни.

Джерело: AFP, Euronews

Деталі: Президент Анджей Дуда заявив, що негайно підпише закон, який набуде чинності після результатів голосування.

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