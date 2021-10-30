Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Субота, 30 жовтня 2021, 01:29
Верхня палата польського парламенту дала добро на будівництво стіни на кордоні Польщі з Білоруссю, щоб запобігти нелегальному в'їзду мігрантів до країни.
Деталі: Президент Анджей Дуда заявив, що негайно підпише закон, який набуде чинності після результатів голосування.
Передісторія:
- Польща в серпні вже почала будувати бар'єр з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.
- За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.
- З 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
- Стіна коштуватиме приблизно 353 млн євро.