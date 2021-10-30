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Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Субота, 30 жовтня 2021, 01:29
Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
JAAP ARRIENS/AFP via Getty Images

Верхня палата польського парламенту дала добро на  будівництво стіни на кордоні Польщі з Білоруссю, щоб запобігти нелегальному в'їзду мігрантів до країни.

Джерело: AFP, Euronews

Деталі: Президент Анджей Дуда заявив, що негайно підпише закон, який набуде чинності після результатів голосування.

Передісторія:

  • Польща в серпні вже почала будувати бар'єр з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.
  • За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.
  • З 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
  • Стіна коштуватиме приблизно 353 млн євро.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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