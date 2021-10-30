Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Субота, 30 жовтня 2021, 01:29
JAAP ARRIENS/AFP via Getty Images

Верхня палата польського парламенту дала добро на  будівництво стіни на кордоні Польщі з Білоруссю, щоб запобігти нелегальному в'їзду мігрантів до країни.

Джерело: AFP, Euronews

Деталі: Президент Анджей Дуда заявив, що негайно підпише закон, який набуде чинності після результатів голосування.

Передісторія:

  • Польща в серпні вже почала будувати бар'єр з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.
  • За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.
  • З 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
  • Стіна коштуватиме приблизно 353 млн євро.

Теми: ПольщаБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі та ночі: війська РФ на кордоні з Україною, "турецький Байрактар"

Росія – перша у світі за поширенням і добовою смертністю від коронавірусу

відеоОхорона Болсонару застосувала силу до журналістів – ЗМІ

Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?

оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців

доповненоСкороход заявляє, що Полякова вбили

Усі новини...
Польща
У Польщі - майже 10 тисяч заражень вперше з квітня, уряд обговорить реагування
У Польщі на будівництві загинув громадянин України
У Польщі виявили понад пів тисячі підроблених COVID-cертифікатів з України
Останні новини
08:23
Covid забрав життя 68 тисяч жителів України, в неділю зафіксували три сотні смертей
08:12
У Британії зіткнулися два потяги, є постраждалі
08:00
Головні новини неділі та ночі: війська РФ на кордоні з Україною, "турецький Байрактар"
07:54
У Бразилії обвалилася печера, загинули 9 рятувальників
07:28
Доба на Донбасі: 14 порушень "тиші", ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення
06:31
Росія – перша у світі за поширенням і добовою смертністю від коронавірусу
05:45
FDA відкладає щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики
04:47
У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій
03:48
відеоОхорона Болсонару застосувала силу до журналістів – ЗМІ
02:51
Італія потроїть внесок у боротьбу зі змінами клімату
Усі новини...