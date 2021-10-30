Польские депутаты дали добро на строительство стены на границе с Беларусью
Суббота, 30 октября 2021, 01:29
Верхняя палата польского парламента дала добро на строительство стены на границе Польши с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов в страну.
Детали: Президент Анджей Дуда заявил, что немедленно подпишет закон, который вступит в силу после результатов голосования.
Предыстория:
- Польша в августе уже начала строить барьер с колючей проволокой, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси.
- По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.
- Со 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подлясском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября оно было продлено еще на 60 дней.
- Стена обойдется примерно в 353 млн евро.