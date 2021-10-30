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Польские депутаты дали добро на строительство стены на границе с Беларусью

Суббота, 30 октября 2021, 01:29
Польские депутаты дали добро на строительство стены на границе с Беларусью
JAAP ARRIENS/AFP via Getty Images

Верхняя палата польского парламента  дала добро на строительство стены на границе Польши с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов в страну.

Источник: AFP, Euronews

Детали: Президент Анджей Дуда заявил, что немедленно подпишет закон, который вступит в силу после результатов голосования.

Предыстория:

  • Польша в августе уже начала строить барьер с колючей проволокой, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси.
  • По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.
  • Со 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подлясском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября оно было продлено еще на 60 дней.
  • Стена обойдется примерно в 353 млн евро.

Темы: ПольшаБеларусь
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