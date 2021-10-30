Польские депутаты дали добро на строительство стены на границе с Беларусью

Верхняя палата польского парламента дала добро на строительство стены на границе Польши с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов в страну.

Источник: AFP, Euronews

Детали: Президент Анджей Дуда заявил, что немедленно подпишет закон, который вступит в силу после результатов голосования.

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