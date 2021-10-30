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Власниці турфірми загрожує 5 років тюрми за підробку ковід-тестів – поліція

Субота, 30 жовтня 2021, 08:19
Власниці турфірми загрожує 5 років тюрми за підробку ковід-тестів – поліція
В'язниця, фото Getty Images

У Рівному поліцейські викрили турагенцію на продажі підроблених ПЛР-довідок про відсутність коронавірусу, власниці бізнесу готують оголошення підозри.

Джерело: пресслужба НПУ у Рівненській області

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що злочинну діяльність 33-річної рівнянки викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими поліції та прокуратурою.

Підробні довідки власниця турфірми виготовляла для клієнтів, яким готувала документи для туристичних поїздок і видавала їх від імені однієї з рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження.

Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання входила у загальну суму туру.

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні агенції поліцейські виявили та вилучили сім фіктивних довідок про негативний ковід-тест – у них була вказана дата на кілька днів наперед.

Крім того, у ноутбуці правоохоронці виявили ще майже 10 таких довідок, підготовлених для клієнтів.

Дослівно: "Слідчі вилучили усю документацію та дві одиниці комп’ютерної техніки. За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній рівнянці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.

Відповідно до санкції статті зловмисниці може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк".

Українська правда
Теми: поліціякоронавірусРівненська область
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