Владелице турфирмы грозит 5 лет тюрьмы за подделку ковид-тестов – полиция

В Ровно полицейские разоблачили турагентство на продаже поддельных ПЦР-справок об отсутствии коронавируса, владелице бизнеса готовят подозрение.

Источник: пресс-служба НПУ в Ровенской области

Детали: Правоохранители сообщают, что преступную деятельность 33-летней ровенчанки разоблачили киберполицейские совместно со следователями полиции и прокуратурой.

Фиктивные справки женщина создавала для клиентов, которым готовила документы для туристических поездок и выдавала их от имени одной из ровенских лабораторий, которая якобы проводила обследование.

Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую сумму тура.

Во время санкционированного обыска в помещении агентства полицейские обнаружили и изъяли семь фиктивных справок о негативном тесте – в них была указана дата на несколько дней вперед.

Кроме того, в ноутбуке правоохранители обнаружили еще около 10 таких справок, подготовленных для клиентов.

Дословно: "Следователи изъяли всю документацию и две единицы компьютерной техники. По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней ровенчанке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины.

В соответствии с санкцией статьи злоумышленнице может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок".