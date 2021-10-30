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Погода: останні дні жовтня порадують теплом

Субота, 30 жовтня 2021, 09:45
Тепла осінь, фото freepik

У суботу й неділю погода буде теплою і сонячною - в останні дні місяця стовпчик термометра підніметься до 13-15° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на sinoptik.ua, прогноз Укргідрометцентру

Деталі: Найтепліше 30 та 31 жовтня буде на заході України – до +18°.

Не очікується нічних заморозків, у середньому нічна температура сягатиме +5+8°.

Субота практично всю Україну із самого ранку зустріне лагідними сонячними променями.

У Києві 30 та 31 жовтня малохмарно, вдень до +14°.

Прогноз погоди на вихідні менш оптимістичний тільки для Івано-Франківська й Чернівців – тут і в суботу, і в неділю очікується похмура погода.

Погода у суботу, 30 жовтня
Погода у суботу, 30 жовтня
Погода у неділю, 31 жовтня
Погода у неділю, 31 жовтня

Водночас синоптики попередили про циклон, що насувається – з 2 листопада по всій країні ймовірно почнуться дощі.

Теми: погода


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