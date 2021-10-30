Погода: останні дні жовтня порадують теплом

У суботу й неділю погода буде теплою і сонячною - в останні дні місяця стовпчик термометра підніметься до 13-15° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на sinoptik.ua, прогноз Укргідрометцентру

Деталі: Найтепліше 30 та 31 жовтня буде на заході України – до +18°.

Не очікується нічних заморозків, у середньому нічна температура сягатиме +5+8°.

Субота практично всю Україну із самого ранку зустріне лагідними сонячними променями.

У Києві 30 та 31 жовтня малохмарно, вдень до +14°.

Прогноз погоди на вихідні менш оптимістичний тільки для Івано-Франківська й Чернівців – тут і в суботу, і в неділю очікується похмура погода.

Погода у суботу, 30 жовтня

Погода у неділю, 31 жовтня

Водночас синоптики попередили про циклон, що насувається – з 2 листопада по всій країні ймовірно почнуться дощі.