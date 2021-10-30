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Погода: последние дни октября порадуют теплом

Суббота, 30 октября 2021, 09:45
Погода: последние дни октября порадуют теплом
Теплая осень, фото freepik

В субботу и воскресенье погода будет теплой и солнечной – в последние дни месяца столбик термометра поднимется до 13-15° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на sinoptik.ua, прогноз Укргидрометцентра

Детали: Теплее всего 30 и 31 октября будет на западе Украины – до +18°.

Не ожидается ночных заморозков, в среднем ночная температура составит +5+8°.

Суббота практически всю Украину с самого утра встретит ласковыми солнечными лучами.

В Киеве 30 и 31 октября облачно, днем ​​до +14°.

Прогноз погоды на выходные менее оптимистичен только для Ивано-Франковска и Черновцов – здесь и в субботу и воскресенье ожидается пасмурная погода.

Погода в субботу, 30 октября
Погода в субботу, 30 октября
Погода в воскресенье, 31 октября
Погода в воскресенье, 31 октября

В то же время синоптики предупредили о надвигающемся циклоне – со 2 ноября по всей стране вероятно начнутся дожди.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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