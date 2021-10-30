Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Грузії відбувається другий тур місцевих виборів

Субота, 30 жовтня 2021, 10:41
У Грузії відбувається другий тур місцевих виборів
Прапор Грузії, фото Getty Images

У Грузії 30 жовтня проходить другий тур виборів місцевого самоврядування.

Джерело: Європейська правда

Деталі: Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Михеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.

У другому турі виборів переважно беруть участь кандидати від "Грузинської мрії" та "Національного руху".

За результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00, а процедура голосування розпочалася о 08:00, пише видання "Грузия Online".

У другому турі у 5 самоврядних містах та 15 муніципалітетах оберуть мерів. У 24 виборчих округах виберуть 42 мажоритарних членів муніципальних зборів.

Нагадаємо, ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.

Напередодні другого туру Саакашвілі закликав прихильників ввечері після голосування зібратися біля виборчих дільниць, аби "разом захистити голоси".

Знати більше: Контрнаступ Саакашвілі - чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: