У Грузії відбувається другий тур місцевих виборів

У Грузії 30 жовтня проходить другий тур виборів місцевого самоврядування.

Джерело: Європейська правда

Деталі: Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Михеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.

У другому турі виборів переважно беруть участь кандидати від "Грузинської мрії" та "Національного руху".

За результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00, а процедура голосування розпочалася о 08:00, пише видання "Грузия Online".

У другому турі у 5 самоврядних містах та 15 муніципалітетах оберуть мерів. У 24 виборчих округах виберуть 42 мажоритарних членів муніципальних зборів.

Нагадаємо, ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.

Напередодні другого туру Саакашвілі закликав прихильників ввечері після голосування зібратися біля виборчих дільниць, аби "разом захистити голоси".

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