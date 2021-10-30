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В Грузии проходит второй тур местных выборов

Суббота, 30 октября 2021, 10:41
Флаг Грузии, фото Getty Images

В Грузии 30 октября проходит второй тур выборов местного самоуправления.

Источник: Европейская правда

Детали: Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

Во втором туре выборов преимущественно принимают участие кандидаты от "Грузинской мечты" и "Национального движения".

По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Избирательные участки открылись в 07:00, а процедура голосования началась в 08:00, пишет "Грузия Online".

Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных члена муниципального собрания.

Напомним, заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет задавать вопрос о возвращении Саакашвили.

Накануне второго тура Саакашвили призвал поклонников вечером после голосования собраться у избирательных участков, чтобы "вместе защитить голоса".

Знать больше: Контрнаступление Саакашвили - сможет ли заключенный экс-президент победить грузинские власти

Темы: Грузиявиборы
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